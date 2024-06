Juventus, la strategia per arrivare a Koopmeiners

Cristianoè certamente uno tra i direttori sportivi al momento più attivi sul mercato di tutta la Serie A. Il ds bianconero approdato a Torino dal Napoli la scorsa estate infatti è la lavoro per portare al nuovo allenatorela miglior rosa possibile verso la prossima stagione. Uno dei nomi sul suo taccuino è quello di TeunCome riferisce oggi Tuttosport la dirigenza bianconera ha un accordo verbale con il giocatore per il suo trasferimento a Torino. Pronto un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione. L'ostacolo però ora si chiama Atalanta. I nerazzurri di Bergamo chiederebberoper privarsi dell'olandese classe 1998. La Vecchia Signora dal canto suo vorrebbe inserire alcune contropartite per ridurre il costo del cartellino del giocatore. Almeno uno tra Huijsen e Iling-Junior potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassarne il prezzo. Giuntoli è al lavoro.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.