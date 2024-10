Juventus-Lazio, la favorita di Tudor e quel paragone su Douglas Luiz

è il big match del weekend. I bianconeri sono a caccia di risposte e soprattutto risultati, proprio per staccare i biancocelesti. Motta dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati, motivo per cui contro la squadra di Baroni potrebbero esserci delle sorprese. In vista della partita, l'ex di entrambi i clubha espresso il suo pensiero sulla favorita, oltre ad aver commentato alcuni aspetti della Juventus a Tuttosport.'Io alla prima partita ho fatto gol con il Perugia, sono partito alla grande. Se hanno scelto Douglas vuol dire che è bravo,, quelli forti escono sempre'.'Mi ricordo due belle partite, ci è mancato poco per andare ai supplementari. La Juve. Il rammarico di non essere andati in finale, ma anche la consapevolezza di aver giocato bene'.'Si gioca a Torino e la rosa bianconera è più forte.'.