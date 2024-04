Nel suo editoriale sulle colonne di Tuttosport, Guidoè tornato anche sulrevocato allanel primo tempo del match di ieri contro la"In una stagione, diciamo, “strana” per gli arbitri, nella quale gli errori sono stati tanti e c’è chi ne ha giovato e chi no,", si legge sul quotidiano. "Perché, pur nelle sabbie mobili dell’interpretabilità sul concetto di “giocata”, considerare casuale un colpo di testa chiaramente voluto da, che ha modo di pensare e decidere di deviare la palla verso l’esterno con una torsione volontaria del busto,".Lo stesso Tuttosport, così come Gazzetta, non si sono trovati d'accordo con la decisione dell'arbitro Davide, che ha valutato l'episodio con l'On Field Review al. Di diverso avviso, invece, era stato Graziano, che l'ha ritenuta corretta sulla base delle interpretazioni più recenti Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.