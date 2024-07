Oggi giornata di allenamenti per i ragazzi dialla Continassa. Giorno due di ritiro, tra chi ha scelto di fare rientro nelle rispettive abitazioni e chi invece, come Khephren Thuram ha scelto di restare al JHotel. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport nella giornata odierna a fare visita ai calciatori in vista della nuova stagione saranno Cristiano Giuntoli e il suo staff ma non solo. Tra loro ci sarà anche Johna caricare i giocatori verso la nuova stagione che è iniziata proprio nella giornata di ieri.