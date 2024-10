Vice Vlahovic, la Juventus pensa alla Next Gen?

Nella conferenza stampa di ieri,ha detto che non esistono "vice", anche se comunque, la Juventus in questo momento avrebbe bisogno di un'alternativa a Dusan Vlahovic in attacco.L'idea del club comunque è quella di aspettare e attendere il mese di gennaio. Se poi servissero forze fresche, scrive Tuttosport, si può tranquillamente attingere dal bacino dei talenti della Next Gen come già accaduto negli ultimi anni.che potrebbe fare la spola tra la formazione Under 23 e la prima squadra. Motivo per cui i dialoghi per il prolungamento del contratto fino al 2029 sono già entrati nel vivo. La Juve l’ha pescato dalla Sampdoria nel 2019 e crede tanto in lui.