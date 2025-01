Tuttosport - Il Manchester City non molla Douglas Luiz: l'offerta alla Juventus

AFP or licensors

Futuro Douglas Luiz: la posizione della Juventus

L'asse Torino-Manchester tiene in "apprensione" il mercato della Juventus visto che oltre ad, il City è sulle tracce da tempo anche diIl club inglese, come riporta Tuttosport, ha già bussato alla porta del dt juventinoIl club dello sceicco Al Mansour ha messo sul piatto un prestito oneroso fino a giugno (sarebbe esclusa la questione Mondiale per Club) con diritto di riscatto intorno ai 35 milioni.Proposta questa, si legge, che non convince granché dalle parti della Continassa, dove sarebbero disposti ad aprire la porta alla possibile partenza di Douglas solamente dinanzi a una cessione a titolo definitivo o quantomeno in prestito con obbligo di riscatto a condizioni semplici. Il City non è l'unico club della Premier League ad essersi fatto avanti ma è quello al momento che rimane maggiormente interessato a Douglas Luiz.