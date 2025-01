Secondo quanto riferito da Tuttosport, ilè tornato alla carica perdopo il brusco stop alla trattativa nelle scorse settimane. Gli spagnoli sono ancora interessati al centrocampista brasiliano, soprattutto dopo che l'altro obiettivo di mercato degli andalusi, ovvero il romanista Enzo Le Fee, ha scelto il Sunderland.Una scelta che ha spinto il club biancoverde a ritornare con prepotenza sul classe 1996 della Juventus per cercare di trovare l'accordo definitivo che possa accontentare tutte le parti in causa.Il Betis ci riprovaIl trasferimento, qualora dovesse concretizzarsi, lo farà sulla base di un prestito e ci sarà da stabilire se verrà inserito un diritto di riscatto, quantificabile sui 10-12 milioni. Il nodo principale rimane quello relativo all'ingaggio. Arthur infatti percepisce 5 milioni netti a stagione, di conseguenza per 6 mesi di prestito dovrebbe percepirne 2.5. La Juve vorrebbe che fosse il Betis a farsi carico della cifra, mentre la controparte punta ad un'importante partecipazione di marca bianconera. La partita, insomma, si gioca tutta qui.





