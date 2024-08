Juventus, cosa manca per Francisco Conceição?

Franciscopotrebbe essere il primo arrivo in bianconero della prossima settimana. Settimana che sarà quella che sancisce la chiusura della sessione di calciomercato, chiusura prevista per la mezzanotte di venerdì. Juventus econtinuano a lavorare per il trasferimento di Conceição a Torino, un altro figlio d'arte in bianconero, come confermato ieri dal tecnico del Porto: "Per quanto riguarda la Juventus, sapete che il mercato è molto attivo in questa fase. Ci sono richieste di informazioni, potrebbe essere una strada per lui, o forse no...".La differenza è solo nella formula. Operazione sui 20 milioni complessivi, come riferisce oggi Tuttosport. L'unica divergenza è sulla modalità del prestito: i portoghesi vorrebbero inserire la clausola dell’obbligo, la Juve solo quella del “diritto” soprattutto per ragioni contabili. Cifre già stabilite, circa 10 milioni per il prestito e 10 per il riscatto. La strada comunque sembra possa essere in discesa.





