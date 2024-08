Filip Kostic alla Fiorentina: quanto incassa la Juventus

La dirigenza della Juventus ed in particolare il dt Cristiano Giuntoli è al lavoro per sistemare gli esuberi in questi ultimi quattro giorni di calciomercato. La lista ancora non è cortissima e tra questi c'è anche l'esterno serbo ex Eintracht Francoforte Filipche sembra però prossimo al trasferimento. Infatti, sarebbe arrivato il sì al trasferimento allaagli ordini di Raffaele Palladino.Come riferisce oggi Tuttosport la Juventus e la Fiorentina avrebbero già un accordo di massima per il trasferimento del giocatore. Sbarcherà in prestito con obbligo di riscatto condizionato ma a condizioni facili da raggiungere. Nelle casse della Juventus dovrebbero andare circa 7 milioni.





