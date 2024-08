Fiorentina, cosa manca per Kostic

Esuberi, coloro che si stanno allenando a parte rispetto al gruppo squadra dellain attesa di trovare una collocazione sul mercato. In questo elenco di giocatori figura anche l'esterno serbo Filip. Il giocatore è finito nel mirino della Fiorentina di Raffaele Palladino che è alla ricerca di un quinto tutta fascia esattamente con le caratteristiche di Filip. Come riferisce Tuttosport oggi.Al momento Kostic avrebbe detto sì al suo trasferimento alla Fiorentina. L'unico ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del serbo pari a 3,5 milioni, troppo per le casse viola. L'agente Alessandro Lucci ha avuto colloqui con la società viola per valutare un accordo triennale in modo tale da spalmare l’ingaggio. L’operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni porterebbe nelle casse della Juve 6-7 milioni.

