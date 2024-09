Filipè da tutta l'estate parte della lista degli esuberi in casa. Si allena a parte rispetto al gruppo squadra ed attende di trovare una sistemazione nonostante ormai gran parte dei mercati principali siano chiusi. Nella giornata di ieri si è fatto avantima i tempi erano troppo brevi per riuscire ad ultimare un trasferimento in Arabia e il mercato arabo chiudeva alla mezzanotte. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport nelle casse della Juventus sarebbero entrati tra i 4 e i 5 milioni di euro. L'affare però non è andato in porto.