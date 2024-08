Juventus, Federico Chiesa: la mossa di papà Enrico

Laè ancora senza Federico. Oggi i bianconeri scenderanno in campo a Göteborg in Svezia ma esattamente come accaduto a Pescara ed allo Stadium Federico non rientra nella lista dei giocatori convocati da Thiago Motta. L'esterno resta fuori dal progetto bianconero e la linea è chiara, dopo mesi di tira e molla sul suo rinnovo contrattuale ora nei piani di Thiago non ci rientra. Stando a quanto riferisce Tuttosport però ora a lavorare ci sarebbeChiesa, il papà di Federico, ex calciatore.Enrico infatti starebbe provando a ricucire i rapporti con la Juventus. Sta facendo da collante tra il figlio e la Vecchia Signora. Non sarà un lavoro semplice visti i mesi di incomprensioni sul rinnovo contrattuale del classe 1997. La volontà di Federico sembra essere quella di restare alla Juventus, come aveva già dichiarato pubblicamente mesi fa. Ora quindi papà Enrico è al lavoro, ma non sarà certo un compito semplice.





