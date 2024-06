Questa sera alle 18 la gara tra Svizzera e Italia, sarà decisiva per il passaggio del turno degli azzurri ma non solo. Infatti, sarà una gara importante anche per Federico, l'eroe dello scorso europeo vinto sotto il cielo di Wembley che in questa edizione ancora non è riuscito a brillare. Come ricorda oggi Tuttosport il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2025 ed al momento le possibilità di trovare un accordo per il rinnovo sono sempre meno. La sua valutazione attuale per la cessione è di 25 milioni di euro, il rinnovo è complesso, qualora svoltassero le sue prestazioni a Euro2024 però salirebbe anche la sua valutazione sul mercato.