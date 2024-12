Danilo via a gennaio? Cosa filtra

Tiene banco in casa Juventus la questione legata al capitano. Il difensore brasiliano non è più al centro del progetto bianconero e il suo contratto scadrà al termine della stagione e non sarà rinnovato. Tuttavia stando a quanto riferisce Tuttosport il difensore brasiliano potrebbe lasciare Torino già nel corso della sessione di mercato di gennaio.Il difensore tuttavia avrebbe rispedito al mittente le offerte per tornare in patria e anche quelle decisamente ricche arrivate. La volontà di Danilo sarebbe quella di rimanere ined in un top club. Il Napoli quindi potrebbe essere lo scenario perfetto con Antonio Conte che starebbe spingendo per il difensore della Juventus. Dirigenza bianconera che preferirebbe non cedere Danilo ad una diretta rivale come i partenopei, discorso diverso qualora si aprisse ad uno scambio con Giacomo





