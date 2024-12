Danilo al Napoli: la situazione

Ilcerca un rinforzo in difesa e tra le varie idee del club azzurro c’è anche quella che conduce aIl capitano dellascrive Tuttosport, appare ai margini del progetto targato Thiago Motta e il suo contratto (in scadenza a giugno) non sarà rinnovato. Della serie: ci fosse un’opportunità interessante il brasiliano la valuterebbe con attenzione già nella finestra invernale di trattative.Il suo entourage, si legge, non guarderebbe affatto con disinteresse all’opzione partenopea, così come ha flirtato nei giorni scorsi col Marsiglia. Al momento, però, non ci sono stati contatti diretti tra i club. La Juventus comunque non sembra convinta di lasciar partire a gennaio il giocatore visto la situazione in difesa, soprattutto ad una rivale. Lo scenario cambierebbe secondo il quotidiano se ci fosse un beneficio per un altro reparto e in questo senso il nome di Raspadori non lascia insensibili dalle parti della Continassa.