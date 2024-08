Chi può comprare Chiesa?



La Roma e il Milan su Chiesa

Federico, uno dei nomi più altisonanti del calcio italiano, si trova in una situazione sempre più delicata. Con il mercato che si avvicina alla chiusura, la Juventus è determinata a trovare una nuova destinazione per l’esterno bianconero, fuori dal progetto di Thiago Motta e con un prezzo fissato tra iTuttavia, l'elenco delle pretendenti si sta riducendo giorno dopo giorno, complicando i piani del club torinese.Inizialmente, Chiesa sembrava avere molte opzioni, ma sia Napoli che Inter si sono sfilate dalla corsa. Il Napoli, sotto la guida di De Laurentiis, ha virato su David Neres del Benfica per rinforzare il proprio attacco, con una trattativa in stato avanzato. Per quanto riguarda l'Inter, il club nerazzurro ha deciso di non aiutare la Juventus in una situazione così complessa.L'Inter, tuttavia, non ha completamente chiuso la porta su Chiesa, ma potrebbe optare per un approccio simile a quello adottato con Piotr Zielinski. Un anno fa, il polacco sembrava destinato a lasciare Napoli, ma alla fine è rimasto, consentendo all'Inter di prenotarlo a parametro zero per la stagione successiva. Una strategia che i nerazzurri potrebbero ripetere con Chiesa, qualora l'esterno decidesse di restare a Torino fino alla scadenza del contratto nel 2025.Con Napoli e Inter fuori dai giochi, lae ilemergono come possibili destinazioni per. Al momento, la Roma sembra avere altre priorità, in particolare la ricerca di un terzino destro, ma non ha smesso di monitorare la situazione del numero 7 bianconero.Parallelamente, l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, è attivamente alla ricerca di soluzioni e la sua recente visita anon è passata inosservata. Sebbene ufficialmente si sia discusso del futuro di Luka Jovic, è probabile che si sia parlato anche di Chiesa, che ha sempre nutrito un debole per il Milan, ispirato dall'idolo d'infanziaDa un punto di vista tecnico-tattico, Chiesa potrebbe adattarsi perfettamente al 4-2-3-1 di Fonseca, offrendo alla squadra rossonera una soluzione ideale per l'attacco. Inoltre, il Milan ha in rosa Alexis Saelemaekers, un giocatore che piace ae che potrebbe essere inserito in uno scambio. Tuttavia, l'elevato ingaggio di Chiesa (5 milioni di euro più bonus) rappresenta un ostacolo significativo per il Milan, che è attento ai suoi parametri salariali. Tuttavia, la possibilità di aggiungere un giocatore italiano di qualità potrebbe rendere l'operazione più allettante per il club milanese.





