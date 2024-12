Le condizioni di Cambiaso

Come sta? L'esterno della Juventus si è allenato in gruppo alla vigilia della sfida contro il Manchester City. Le ultimissime indicazioni prima della notte erano ondivaghe sosterrà quest’oggi il provino decisivo.La sua caviglia, dopo aver effettuato l’allenamento della vigilia con il gruppo, è tornata a farsi sentire, riferisce Tuttosport, per cui solo una notte “curativa” potrebbe emettere una sentenza positiva. Anche perché ricorrere a un antidolorifico metterebbe a rischio l’articolazione che, come hanno evidenziato gli accertamenti diagnostici, ha rimediato “una modesta distrazione capsulo-legamentosa”. Dunque sottoporla a un eccessivo stress potrebbe configurare problemi maggiori.