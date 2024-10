Sulle colonne di Tuttosport, l'ex arbitroha analizzato gli episodi da moviola del match dell'Allianz Stadium. Di seguito la sua analisi:"Primo vero big match della carriera di Sacchi: aveva diretto Inter-Lazio l’anno scorso, ma a fine campionato, coi verdetti già stati espressi., colpevole di fallo da ultimo uomo (DOGSO) su Kalulu. Il biancoceleste vuole intervenire sulla palla, ma l’avversario lo anticipa. Dal campo Sacchi non riesce a cogliere se ci sia l’impatto o meno. Viene richiamato dal Var e dopo l’On Field Review assegna l’espulsione. Piuttosto evidente la dinamica dell’intervento. Ma allora perché è stato necessario il VAR? Verosimilmente Sacchi ha “perso l’attimo” per capire se fosse dentro o fuori dall’area (si porta la mano all’orecchio per ascoltare l’assistente). Giusto non intervenire sullo spalla a spalla nell’area della Lazio tra Gila e Vlahovic: un contatto di gioco, nulla di irregolare., che si trova però in posizione naturale. Rischia il rosso Douglas Luiz per il fallo su Rovella. L’intervento è pericoloso, il punto di contatto alto. Giusto il giallo però, perché il piede non è a martello in opposizione, ma laterale, e scivola fino allo scarpino.





