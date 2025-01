Juventus-Antonio Silva: le ultime notizie

Il radar bianconero rimane saldamente puntato su, giovane talento del, considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. I contatti tra le parti riprenderanno a breve, ma solo dopo l’impegno di Coppa che vedrà il Benfica sfidare lo Sporting questa sera. L’operazione potrebbe entrare nel vivo subito dopo un importante colloquio chiarificatore tra il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, e il super agente Jorge Mendes.Quest’ultimo avrà il compito di ribadire la ferma volontà didi approdare a Torino già in questa finestra di mercato, aprendo così la strada a un trasferimento che la Juventus ritiene strategico per il futuro del reparto arretrato.Parallelamente, la dirigenza bianconera continua a mantenere vive altre piste per non farsi trovare impreparata nel caso in cui l’affare con il Benfica dovesse complicarsi. Tra le alternative più monitorate c’è Kevin, solido difensore centrale del Lens, che ha attirato l’attenzione di molti club grazie alle sue prestazioni di alto livello in Ligue 1.Un’altra opzione intrigante porta a Fikayo, pilastro della retroguardia del Milan, anche se si tratta di un’operazione complessa, dato il peso che il difensore inglese ha nello scacchiere oggi di Sergio. Infine, non va dimenticato David, difensore slovacco del Feyenoord, che rappresenta un nome meno mediatico ma molto apprezzato per il suo mix di solidità difensiva e versatilità.