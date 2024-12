Le mosse della Juventus

Che lasia obbligata ad intervenire sul mercato in quel di gennaio non è certo una novità, così come pensare che la maggior parte degli sforzi saranno incentrati sull'ingaggio di un difensore, rimane un esercizio piuttosto semplice. Cristiano Giuntoli, del resto, non ha mai negato quali siano le priorità di Madama nella prossima finestra di riparazione.Deve arrivare un difensore, insomma, e un difensore - almeno uno - arriverà. L'indiziato principale rimane sempre. Il difensore del Benfica, come ribadito da Tuttosport, rimane l'obiettivo numero uno da regalare aper l'inizio del mese di gennaio.A tessere i fili dell'operazione c'è ovviamente Jorge Mendes - il quale ha già favorito il passaggio di Francisco Conceicao, sempre alla Juventus. L'idea sarebbe appunto quella di imbastire un'operazione simile: un prestito oneroso a fare da preludio al riscatto del cartellino che maturerebbe poi in estate.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui