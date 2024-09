Vasilijein questa prima parte di stagione si è allenato agli ordini di Thiago Motta con la prima squadra bianconera prima di essere fermato da un infortunio da cui sta rientrando, ieri ha svolto la prima seduta di allenamento nuovamente con i compagni. Stando a quanto racconta Tuttosport il tecnico bianconero nella pre season sarebbe rimasto colpito dal centrocampista montenegrino, sia per le qualità innate, sia per le sue doti fisiche e atletiche. Caratteristiche difficilmente visibili in un diciottenne. Per questo motivo la sua duttilità potrebbe rivelarsi un jolly per Thiago Motta nel corso della prossima stagione.