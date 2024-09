Memphis, attaccante olandese, ha finalizzato il suo trasferimento al Corinthians con un contratto valido fino al 2026. L'accordo era stato raggiunto nei giorni scorsi e, dopo aver completato con successo i test medici in Olanda, è arrivato il via libera per l'ufficializzazione. I contratti sono ora pronti e manca solo la firma per completare formalmente il trasferimento. Con questa mossa, il Corinthians si assicura un talento di livello internazionale, mentre Depay si prepara a iniziare una nuova avventura nella squadra brasiliana. Lo riporta Fabrizio Romano.