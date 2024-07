Le parole di Riccardoai canali ufficiali del Catanzaro:"Sono davvero felice di far parte di questo club, e se sono arrivato qui lo devo alla Juventus: nei sei anni vissuti in bianconero mi hanno trasmesso valori, insegnato moltissimo e soprattutto spinto a dare sempre il massimo. Sono un giocatore abbastanza tecnico, con corsa: il ruolo a me più affine è quello di terzino sinistro, ma nelle scorse annate ho giocato anche sulla fascia destra. Pronto a dare il 100% ogni volta che scenderò in campo con questa maglia. Mi ispiro a Mattia De Sciglio: durante gli allenamenti ho parlato con lui, mi ha insegnato molto".