Intervenuto ai microfoni di Sky, il CT dellaVincenzoha detto la sua anche su Kenan, convocato per l'imminente Europeo. "Speriamo che ci faccia divertire, è un giocatore offensivo", le sue parole sul giovane attaccante della. "Partecipiamo per la terza volta consecutiva ma nelle ultime due la Turchia non ha passato il turno, abbiamo giocatori giovani e di talento tra incognite e ottimismo". Domani sera, tra l'altro, la Turchia affronterà proprio la Nazionale italiana in amichevole, uno degli ultimi test prima dell'avvio della rassegna continentale.