76 minuti in campo ieri sera per Kenan, che con la suaha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dell'Europeo. "Parte a sinistra ed entra bene, ammonito al 36', si innervosisce e rischia il rosso per una gomitata gratuita. Però partecipa al goal di Calha" scrive La Gazzetta dello Sport, giudicando la sua prestazione con un 6. Mezzo voto in meno per il giovane attaccante dellada parte di Tuttosport, che scrive così: "Il merito di essere sempre nel vivo del gioco e farsi trovare, il grosso demerito di sciupare troppo".