Come scrive Tuttosport, nelle prossime settimane riprenderanno i colloqui tra Cristiano Giuntoli e l'agente Darko Ristic per ildi contratto con ladi, con la volontà comune di trovare un'intesa per andare avanti insieme oltre la scadenza attualmente fissata nel 2026. Il nodo da sciogliere rimane sempre quello relativo all'ingaggio, fuori dai parametri del club bianconero, per cui le riflessioni si concentreranno proprio su questo aspetto fondamentale. Il serbo, però, pensa solo al campo: nel mirino c'è l'Empoli, per tornare al goal.