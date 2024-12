Gatti-Juventus: pronto il rinnovo di contratto

si prepara a rinnovare il contratto con laprolungando fino al 2030 e mettendosi sempre di più al centro del club. Il difensore potrebbe firmare già domani, quando come riferisce Tuttosport, ci sarà un summit tra i suoi agenti (Luca Carnaghi e Dario Paolillo) con Cristiano Giuntoli.L’appuntamento, si legge, servirà per completare l’accordo in merito al rinnovo fino al 2030. Ultimi dettagli da limare sullo stipendio:. Insomma, la distanza è minima e si arriverà alla quadra.