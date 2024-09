Come confermato da Tuttosport, il trasferimento dial Barcellona è una buona notizia anche per la, che in tal modo può risparmiare due milioni di euro sulla buonuscita accordata in estate dopo la risoluzione del contratto. In sostanza, dunque, il polacco ha contribuito in maniera evidente a pagare… il suo sostituto, il cui prestito oneroso dal Monza ammontava a 4,5 milioni. Di Gregorio che, tra l'altro, finora non ha fatto rimpiangere Tek, mettendosi in mostra con buone prestazioni e una notevole sicurezza.