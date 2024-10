Squalifica Conceicao, il commento di Tuttosport

"Una deludente mediocrità con una rappresentazione tanto plastica quanto scontata", così Tuttosport commenta la decisione di squalificare Francisco Conceicao. "Tutto secondo copione.Dunque l’attaccante portoghese paga con lo stop per un turno, il prossimo alla ripresa contro la Lazio, l’abbaglio preso dal direttore di gara".Marinelli che, come ricorda il quotidiano, era stato sconfessato, peraltro, poco dopo e nei giorni seguenti, da gran parte dei suoi ex colleghi tra moviole televisive e no, compreso il vice designatore Gervasoni. Ma tant’è.in attesa di vedere ciò che è stato auspicato da Thiago Motta con un self control che nel dopo gara, a caldo, anzi a caldissimo visto l’andamento di quel match, non è proprio così usuale.