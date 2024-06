Di Lorenzo, la richiesta del Napoli e il possibile scambio

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo rimane incerto; il terzino del Napoli non ha cambiato i piani dopo l'arrivo di Antonio Conte, vuole lasciare il club. La Juve, come riferisce Tuttosport è il club maggiormente propenso ad affondare il colpo, qualora arrivasse la rottura definitiva tra le parti.Da capire, si legge, ancora i contorni della possibile operazione. De Laurentiis valuta 20 milioni il terzino, ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte. Ogni riferimento a Federico Chiesa non è puramente casuale. A quel punto, però, sarebbe la Vecchia Signora a pretendente un robusto conguaglio (15-20 milioni) da abbinare al cartellino di Di Lorenzo per dare il via libera alla partenza del numero 7.