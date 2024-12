Quale problema fisico ha Douglas Luiz

dopo aver saltato la Coppa Italia era assente anche contro il Monza. Il centrocampista brasiliano sta seguendo un piano di recupero per ritrovare la migliore condizione.Ma qual è il problema fisico del centrocampista della Juventus? Tuttosport riferisce cheun problema piuttosto insidioso perché difficile da guarire e soggetto a frequenti ricadute. Per questa ragione lo staff medico della Juve ha messo a punto per Douglas un piano estremamente prudente nel quale le eventuali presenze in campo saranno alternate a a periodi di recupero e trattamenti.