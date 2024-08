Laha stabilito una cronologia precisa per rinforzare la rosa a disposizione di. Il primo obiettivo è l'acquisto di, seguito da quello di Teune infine il prestito di un altro attaccante esterno. Tuttavia, sarà necessario un po' di pazienza, poiché la Fiorentina è impegnata in Conference League e campionato. Si prevede che la trattativa per Gonzalez possa chiudersi entro martedì, dopo il confronto tra il direttore tecnico Giuntoli e la Fiorentina. Nei prossimi giorni, le parti continueranno a trattare per raggiungere un accordo definitivo. Lo riporta Tuttosport.