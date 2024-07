Il futuro di Szczesny è ancora incerto; no, non perché ci sia la possibilità che resti alla Juventus ma perché non si conosce ancora quale sarà la prossima destinazione del polacco.Se infatti resta in piedi l’ipotesi araba con l’Al Nassr pronto a dargli 20 milioni a stagione per due campionati, ecco che il Monza sta cercando una mandrakata, come scrive Tuttosport. Galliani lavora ai Fianchi e potrebbe strappare il sì al polacco con un triennale in cui l’estremo difensore andrebbe a spalmare l’attuale ingaggio iuventino di 6.5 milioni per il prossimo campionato.