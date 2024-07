Mckennie, nuovi sondaggi dall'estero: chi lo vuole

La Juventus lavora sul fronte cessioni e tra i partenti c'è chiaramente Weston Mckennie dopo che nei mesi passati non era stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2025) e soprattutto è saltato il suo passaggio all'Aston Villa.Come racconta Tuttosport, sono arrivati sondaggi da parte di Everton e club sauditi per McKennie, ormai un separato in casa dopo il no all’Aston Villa. Il suo destino appare segnato: andrà via da qui al 30 agosto, ma al momento non si intravede ancora all’orizzonte la squadra che risponda ai desiderata del texano. Nei giorni passati si erano invece parlato dell'interesse dell'Inter Miami.