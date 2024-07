Dove giocherebbe Raspadori con Thiago Motta?

Federico Chiesa al Napoli e Giacomo Raspadori alla Juventus, è questa l’idea che aleggia e che potrebbe evolversi in qualcosa di più al ritorno nei rispettivi ritiri, scrive Tuttosport. Ma dove e come sarebbe impiegato Raspadori nella Juventus di Thiago Motta?L'’attaccante del Napoli, si legge, sarebbe il jolly offensivo ideale per Motta (che lo avrebbe voluto a gennaio a Bologna), bravissimo nel fraseggio, capace di fare da vice Vlahovic come di giocare alle spalle di DV9, al centro o largo. E Chiesa piace a Conte da quando uno era alla Fiorentina e l’altro all’Inter. A Chiesa, però, piacerebbe giocare la Champions. Come detto, è un’ipotesi che richiede tempo per maturare.