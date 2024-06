Juventus, Arthur andrà via: le opzioni sul futuro

Nella giornata di ieri sono arrivate le dichiarazioni di Federico Pastorello, agente di Arthur, il quale ha confermato che il giocatore non rimarrà alla Juventus perché il club non conta su di lui. Si cercherà quindi una soluzione per separarsi. Ma dove potrebbe andare Arthur?Il campionato inglese vanta diversi estimatori dell’ex Barcellona e pure Arthur è attratto dalla possibilità di tornare Oltremanica dopo l’esperienza col Liverpool. Ai sondaggi dell’Everton di qualche settimana fa, scrive Tuttosport, si sono aggiunti negli ultimi giorni il Wolverhampton e il Newcastle, sulle tracce del regista reduce da una brillante stagione alla Fiorentina, che ha rilanciato le sue quotazioni. Per la gioia del dt Giuntoli, che spera di recuperare dalla sua cessione un tesoretto per alimentare la campagna acquisti. Sullo sfondo le sirene turche: i media di Istanbul lo hanno associato al Galatasaray, ma al momento non risultano sviluppi