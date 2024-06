Sono giorni molto importanti in casa Juventus per capire come evolverà il centrocampo del futuro. Aspettando l'annuncio ufficiale di Douglas Luiz, Giuntoli è al lavoro per portare a Torino anche Khephren Thuram. C'è molta tranquillità e fiducia che l'operazione andrà in porto. In tutto questo però la Juve aspetta ancora una risposta da parte di Adrien Rabiot, il cui contratto scade domani. Se l'ex Psg dovesse alla fine decidere di rimanere in bianconero, Thuram, scrive Tuttosport, sarà un’alternativa da Champions o potrà formare con lui una coppia di mezzali dinamicamente devastante.In ogni caso, come detto nelle scorse settimane, l'arrivo di Thuram non è legato al futuro di Rabiot. La Juventus ha individuato in Khephren il profilo giusto per completare il centrocampo, viste anche le condizioni economiche favorevoli con cui arriverebbe essendo in scadenza nel 2025. Rabiot o no, Thuram può essere il secondo acquisto bianconero in mezzo al campo dopo Douglas Luiz.