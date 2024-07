Juventus, la formazione che 'sogna' Thiago Motta

Dopo Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, per cui manca solo l'annuncio ufficiale, la Juventus non si ferma sul mercato. Nell'idea di Cristiano Giuntoli ci sono altri quattro rinforzi che completerebbero la formazione che Thiago Motta sogna per la squadra della prossima stagione.Khephren Thuram dovrebbe essere il prossimo colpo, poi ci sono Teun Koopmeiners, Riccardo Calafiori e Sancho. Quest'ultimi sono legati anche alle possibili cessioni che la Juve riuscirà a fare. Immaginando quindi la Juve con questi quattro giocatori, ecco la super formazione che Thiago Motta potrebbe schierare, come riporta Tuttosport.Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Calafiori, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Sancho, Koopmeiners, Yildiz; VlahovicJuventus