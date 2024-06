Accordo Juventus-Allegri, quanto risparmia il club

Non si arriverà allo scontro in tribunale: la Juventus e Allegri, che ha guidato la squadra negli ultimi tre anni «comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva», si legge nella nota della società. Una risoluzione consensuale che appiana i contrasti e le tensioni degli ultimi giorni dopo che la Juventus aveva deciso, esonerato Allegri per motivi disciplinari il 17 maggio, due giorni dopo la finale di Coppa Italia.Ma quanto risparmia la Juve dopo la risoluzione? Ne parla Tuttosport. "Con una risoluzione consensuale la società risparmia almeno un paio di milioni (utili per pagare parte dell’ingaggio di Thiago Motta) rispetto ai 7 netti che avrebbe dovuto versare all’allenatore esonerato, da parte sua Allegri viene liquidato a una cifra inferiore rispetto al suo stipendio, ma è libero di accasarsi sulla panchina di un altro club".