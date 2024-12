Hancko alla Juventus? Pronto il contratto

Tra le piste da seguire per lan vista del mercato di gennaio c'è anche quella che porta ahe piace da tempo a Cristiano Giuntoli.Il club olandese chiede molto per il giocatore e per questo l'operazione è complessa, soprattutto da fare nel mercato di gennaio. Intanto però, come riferisce Tuttosport, Hancko ha già dato il suo benestare al possibile sbarco sul pianeta Juve. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto fino al 2029 da 2,5 milioni a stagione più premi. Hanckho ha giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina.