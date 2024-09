Francisco Conceicao alla Juventus, le cifre



Lipsia-Juventus, il retroscena Francisco Conceicao

A Franciscosono bastati appena 72 minuti in Serie A per trovare il suo primo goal. Anche se con le sue accelerazioni e i suoi dribbling aveva già fatto breccia nel cuore dei tifosi. Il giocatore ve lo ricorderete è arrivato nel corso del mercato estivo dopo un lungo tira e molla di Cristianocon il Porto riguardante la formula per il trasferimento. Alla fine però il Porto ha dovuto cedere e lasciar partire Chico alla volta di Torino.La Juventus ha versato al Porto 7 milioni più 3 di bonus per il prestito oneroso. A partire dalla prossima estate scatterà la clausola da 30 milioni e come riferisce Tuttosport la volontà del giocatore è quella di restare a lungo alla Juventus ma spunta un curioso retroscena di calciomercato.Il giocatore infatti era in trattativa molto avanzata con il Lipsia nel corso del mercato estivo. Proprio il Lipsia prossimo avversario in Champions League della Juventus. Dopo la partenza di Dani Olmo che chiedeva la cessione al Barcellona infatti il club tedesco aveva un accordo con il Porto: cifra tra i 20/25 milioni più bonus. Poi Conceicao ha iniziato a prendere tempo, il motivo? Quella Juventus che aveva dimostrato interesse al suo agente Jorge Mendes e che tanto lo ingolosiva. Chico ha voluto la Juventus da subito e l'esito finale è noto a tutti.





