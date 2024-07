Juventus, dove può andare Federico Chiesa?

F ederico Chiesa si è presentato alla Continassa a poco più di un mese dalla chiusura ufficiale del mercato. Ieri trentotto giorni, oggi trentasette. Chiesa non figura come un separato in casa e i rapporti tra i dirigenti bianconeri e l’agente Ramadani sono costanti e cordiali, ma negli ultimi mesi si è raffreddato ogni discorso intorno a un possibile rinnovo, anche breve, per andare oltre il rischio della scadenza di contratto nell’estate 2025.Mentre la Roma ha cambiato obiettivi dopo i dubbi del giocatore sulla destinazione, si attendono eventuali mosse dal Napoli, guidato da quel Conte che è un estimatore degli strappi dell’azzurro, più di quanto non lo sia Thiago Motta, i cui principi di gioco, scrive Tuttosport, reclamano pedine con maggiore qualità nel “legare” il gioco. L’alternativa, al saldo dell’Inter vigile sullo sfondo nel caso in cui si liberi tra un anno a parametro zero, si chiama estero.