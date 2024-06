Douglas Luiz alla Juventus: il retroscena, Giuntoli ha proposto un altro giocatore

Quando dentro un'operazione ci sono più giocatori, come nella trattativa per portare Douglas Luiz alla Juventus, qualche contrattempo è sempre possibile. Questa volta il "contrattempo" si è chiamato Weston Mckennie, che non era convinto di andare all'Aston Villa. La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito al tentativo a vuoto in mattinata di convincere McKennie a tornare in Premier League, dopo la negativa esperienza dello scorso anno con il Leeds. Il texano si trova bene a Torino, non vede nel campionato inglese il suo habitat ideale e, soprattutto, aveva compreso di essere il tassello decisivo per completare un’operazione fortemente voluta dalle parti, scrive Tuttosport.Ecco allora che nell'operazione entrerà Barrenechea, oltre ad Iling Junior, come precedentemente concordato. Come racconta il quotidiano però, Giuntoli aveva provato ad inserire un altro calciatore della Juventus, ovvero Moise Kean. Risposta negativa però da parte dell'Aston Villa, che invece ha aperto all'opzione Barrenechea.