Stando a Tuttosport, ad ogginon conferma in nessun modo le voci di un suo possibile addio alla, che hanno preso forza nei giorni scorsi dopo la sua ennesima esclusione dalla formazione che ha affrontato il Napoli (pure a gara in corso, nonostante tra l'altro l'assenza di Federico Gatti). Chi lo ha visto ieri alla Continassa, dove si è svolto un allenamento aperto in vista della sfida contro il Genoa, lo descrive sereno e sorridente, per quanto il momento non sia ovviamente dei migliori. Un umore, almeno al momento, tutt'altro che quello di uno che vuole andarsene.