Nel post-partita di Aston Villa-Juventus, Federico Gatti ha parlato in zona mista, esprimendo il pensiero del gruppo dopo lo 0-0. Il difensore bianconero ha rimarcato la volontà della squadra di vincere ogni partita, sottolineando però come, in una serata complicata, abbiano dato tutto in campo.



"Portiamo a casa un buon punto, anche se avremmo voluto di più," ha dichiarato. Gatti ha poi evidenziato l’emergenza infortuni che sta colpendo la squadra, rendendo ancora più difficile affrontare sfide di alto livello come quella contro l’Aston Villa. Nonostante le difficoltà, resta ottimismo per il prosieguo del torneo.