Belen, ex compagna di Daviddal 2012 al 2022, ha intentato una causa contro l'ex calciatore presso il Tribunale di Madrid. La 35enne, che vive nella capitale spagnola con il figlio di 7 anni nato dalla loro relazione, accusa Trezeguet di presunti episodi di abuso mai denunciati in precedenza per vergogna e paura, oltre a lamentare diversi mesi di mancati pagamenti da parte sua. Questo è quanto riportato da El Mundo.Secondo il racconto di Belen, Trezeguet avrebbe ridotto unilateralmente il contributo per il mantenimento del figlio, nonostante la sua solida situazione economica. L'ex calciatore ha avuto una carriera brillante, vincendo sia l'Europeo che il Mondiale con la Francia e accumulando un reddito superiore ai 140 milioni di euro durante il suo percorso professionale. Dopo aver terminato la carriera da calciatore, Trezeguet ha ricoperto il ruolo di ambasciatore per la Juventus fino al 2021 e ha avviato collaborazioni con la FIFA, oltre a stipulare contratti di immagine con marchi di orologi e sportivi.Dopo la rottura della loro relazione, Belen si è trasferita con il figlio a Madrid, dove ha trovato lavoro all'aeroporto di Barajas. Secondo la sua testimonianza, Trezeguet avrebbe ritirato la sua carta di credito italiana, che era fondamentale per il mantenimento mensile del bambino. Dallo scorso agosto, l’ex calciatore non avrebbe più pagato l’affitto dell’appartamento in cui risiedono Belen e il figlio, come sostiene lei stessa.La storia traè iniziata in Argentina, dove si sono conosciuti al termine della carriera del calciatore. Dopo averlo seguito in India, si sono trasferiti a Torino, dove Trezeguet ha continuato la sua carriera con la Juventus. Belen ha affermato che le dinamiche della loro relazione sono cambiate drasticamente con la nascita del loro bambino nel 2017. "All'inizio ero come la sua assistente, lo seguivo in ogni impegno. Ma tutto è cambiato quando sono rimasta incinta, perché le priorità si sono spostate. Trezeguet era senza dubbio una star, circondato da molte persone, ma il suo comportamento a casa era diverso, specialmente nei momenti di tensione, come quando perdeva una partita o commetteva un errore in finale. Questi eventi hanno avuto un grande impatto sulla nostra vita domestica e su alcuni progetti professionali che non si sono mai concretizzati," ha dichiarato.