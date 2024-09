Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato della Juventus. Il club bianconero ha vinto le prime due gare di campionato, poi ha pareggiato le ultime tre. Di seguito le parole del giornalista.TREVISANI - "Ci vuole del tempo e questa Juventus che è la più giovane di sempre è l’unica squadra che non ha preso gol, un dato molto rilevante mentre non sta funzionando qualcosa a livello offensivo e dal punto di vista dei risultati la Juventus è in zona Champions dove è programmata di stare, ha vinto la sua partita in Champions League, sta facendo crescere dei giovani, non prende gol quindi cosa stiamo cercando? Douglas Luiz non è stato centrato e su questo possiamo parlare ma con calma"