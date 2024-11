Riccardoè intervenuto ai microfoni di Pressing parlando della Juventus e del suo tecnico Thiago Motta. Queste le sue parole:"Thiago Motta arriva in un posto nuovo, con una pressione 15/16 volte maggiore e ha messo insieme un gruppo che va. Cambiaso, Locatelli e Yildiz sono migliorati. Ci sono cose che vanno bene e cose che vanno meno bene. Parliamo poi del migliore in campo a San Siro, di Khephren Thuram, il giocatore più importante della Juve e lo sarà in futuro. Questa squadra tra un anno lotterà serenamente pr vincere il campionato. Baroni e Palladino? Nessuno giocava male come la Juve, Thiago Motta sta facendo un lavoro clamoroso. Il lavoro da fare è più grande, la Lazio non giocava così male l’anno scorso".