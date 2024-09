Riccardoha parlato die della sua comunicazione durante una puntata su Juventibus. "Lui fa un lavoro in campo molto serio, molto importante, gli interessa quello. La parte cinematografica e di letteratura gli interessa poco", le parole del giornalista su come il tecnico si confronta con i media.Poi, ha aggiunto: "Diciamo che ci sono allenatori che lavorano tanto in campo e non amano la conferenza stampa, e altri che amano la conferenza stampa e non lavorano in campo. ""Molto presto, la Juve di Thiago Motta non è quella delle prime tre giornate. La cosa bella è che la Juve ha un'impostazione ma i giocatori saranno diversi e anche lo sviluppo. C'è stato un ribaltone che non è semplice da fare. Lo aveva già fatto con Sarri. Adesso Giuntoli lo vuole fare e lo vuole fare seriamente. Ha fatto tutto quello che voleva fare".