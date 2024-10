A Cronache di Spogliatoio si parla di. Riccardo Trevisani ha raccontato due retroscena sulla passata stagione quando era al Bologna: "La percezione è che sia un bel matto, una volta dopo Fiorentina-Bologna che è uscito male ai rigori in Coppa Italia l'ho visto girare su se stesso che mi veniva mal di testa a me. Un tocco di genialità mista a follia ce l'ha. Quelli molto geniali di base sono così."Orsolini l'anno scorso 2-3 volte è stato messo fuori dall'allenamento del giovedì, a lui non frega niente. Douglas Luiz 50 milioni? Mettiti a sedere, i migliori undici che vede li mette."